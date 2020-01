Rijbewijs ingetrokken maar toch kruipt man achter het stuur en is bovendien onder invloed Kristien Bollen

31 januari 2020

18u25 0

Op de Dorpsveldstraat in Diest haalde politie donderdag rond 15 uur een bestuurder uit het verkeer. De 42-jarige man uit Diest bleek een voertuig te besturen maar was niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Zijn rijbewijs lag op de politierechtbank te Hasselt. Hij legde eveneens een positieve speekseltest (drugs) af. Zijn voertuig werd op last van het parket voor onbepaalde duur geïmmobiliseerd.