Ria Schepmans is niet langer domeinbeheerder van de “Halve Maan”: “Blij dat er nooit iemand verdronk in al die jaren” DDH

31 maart 2020

15u29 1 Diest Ria Schepmans, 20 jaar lang de domeinbeheerder van het provinciedomein “Halve Maan” in Diest, geeft woensdag de fakkel door aan opvolger Philippe Van Diest. Ria blijft wel nog een maand op post om haar opvolger te ondersteunen en de nodige raad te geven. Daarna gaat ze echt met pensioen.

Ria beheert het domein sinds 2000 en zag heel wat veranderen doorheen de jaren. “Ik ben best fier op hetgeen we hier verwezenlijkt hebben. We hebben zowat het volledige domein vernieuwd en voorzien van leuke speelterreinen voor de kinderen maar eigenlijk zou er nu alweer een en ander mogen vernieuwd worden. Speeltuigen zien af en verslijten doorheen de jaren, dat is normaal”, vertelt Ria die al die tijd haar job met veel passie deed. “Als je dit niet met passie doet, houd je dit niet vol. Ik ben vooral heel blij dat er in al die jaren nooit iemand verdronken is, niet wanneer er heel veel volk was maar ook niet wanneer er maar 200 mensen kwamen zwemmen want dan kan het evenzeer gebeuren”, vertelt Ria die ook minder leuke momenten beleefde in al die jaren. “Elk jaar krijgen we ook af te rekenen met relstokers en elk jaar nemen we bijkomende maatregelen. Het is triest om zien hoe een tiental mensen het onaangenaam maken voor de 5000 andere aanwezigen maar het blijven er 10 te veel. Hun gedrag evolueert ook want twintig jaar geleden waren er nog geen drugs in het spel, nu wel. Anderzijds moet je dat ook niet overroepen maar het is iets waar je als beheerder niet blind voor mag zijn en je moet er blijven tegen strijden natuurlijk”.

Vanaf dinsdagavond is Ria niet langer domeinbeheerder maar dat wil niet zeggen dat ze woensdag niet meer op post zal zijn. “Ik blijf nog eventjes om Philippe Van Diest, mijn opvolger, bij te staan met raad en daad. Voorlopig valt het kwa gevoel dan ook nog mee maar ik denk dat ik toch een traantje zal wegpinken wanneer ik de deur echt een laatste keer achter mij dicht trek”, gaat Ria verder.

Geen feestje voor pensioen door corona

De bijna oud domeinbeheerder had haar pensioen overigens ook anders ingebeeld: “Normaal geef je een feestje als je met pensioen gaat en vertrek je met wat toeters en bellen. Het coronavirus heeft er anders over beslist en daar is niets aan te doen. Misschien geef ik nog wel een feest als het allemaal achter de rug is. Ik ga vooral de sociale contacten missen en mijn collega’s. Sommigen zijn echt vrienden geworden”, zegt Ria die nog vol plannen zit voor de toekomst, ook al moeten die door het coronavirus even worden uitgesteld. “Twee maanden geleden dacht ik nog ‘laat de vrijheid maar komen’ en droomde ik van verre reizen. Dat zit er wellicht niet meteen in maar ook dat halen we later wel in. Als ik mij echt verveel kan ik nog altijd een workshop of cursus volgen he”, besluit ze lachend.