Retro Jardin met soldenshopping op zondag 7 juli Kristien Bollen

24 juni 2019

19u34 0 Diest Een nieuwe editie van het swingend volksfeest Retro Jardin vindt zondag 7 juli plaats in en rond park Cerckel. Na een succesvol zomerweekend met Dwars door het Hageland, Supermercado en de Eendjeskoers, is stad Diest klaar voor de 8ste editie van Retro Jardin. Kom genieten van een retromarkt, straattheater, workshops voor kinderen, een retrobierstand, lekkers van toen, live optredens en veel meer !

Vorige jaren genoten duizenden bezoekers van dit prachtige event en ook dit jaar neemt Retro Jardin het publiek mee naar lang vervlogen tijden. Geniet van een mooie zomerdag vol muzikale energie in en rond park Cerckel.

Internationale kleppers

Great Gatsby meets rockabilly op Retro Jardin! Het wordt een dag met live optredens van enkele internationale groepen. Jazzband Come Prima neemt je mee naar the roaring twenties. Op de tonen van Bamboozle (UK) en Old Chevy (Brazilië) kan je je kans wagen in het openluchtcasino voor volwassenen. Deze editie wordt afgesloten met een klepper van formaat: The Covrettes XL! Tijdens deze editie kunnen de kinderen aan de slag met de dames van Femma om gelukspoppen te knutselen, lampionnen te versieren en leren ze handlettering voor kids. Artimist uit Molenstede verzorgt eveneens een stempelworkshop voor de kinderen met een heuse totebag als souvenir. Liever wat meer actie? Volg dan gratis verschillende circusworkshops: jongleren, diabolo werpen of waag je aan een oversteek op de spectaculaire slackline van Circus- en Dansatelier Twist. De allerkleinsten kunnen eendjes vissen, rechtstreeks uit de vijver in park Cerckel, of één van de slotmachines uittesten. Wie weet gaat jouw gezin dan naar huis met een echte Instax camera!? Maak zeker even tijd om samen met het hele gezin of met jouw geliefde te poseren voor een foto en waan je in de ‘roaring twenties’.

Lekkers, soldenshopping en Vintage @ De Kaai

Even uitblazen? Vlij je dan gezellig neer in één van onze bars, uitgebaat door Basketbalclub Diest en Open Deur!ne, om te genieten van een glaasje. Proef van de speciaalbieren bij OBAD en lekker eten bij Femma, Rode Duivels Polyte Schaffen, Lumami, Big Food of het Ijskafee. Kuier langs de leuke en inspirerende kraampjes van de gezellige Jardin des Souvenirs in de Michel Theysstraat met unieke en handgemaakte hebbedingen. Lokale talenten The Fatbirds en Trio Thomastique verzorgen hier de muzikale omlijsting.

Tijdens deze eerste zondag van juli openen de lokale handelaars hun deuren voor een sfeervolle zondagshopping, het ideale moment om soldenkoopjes op de kop te tikken!

Ga ook zeker de ronkende motoren en blinkende oldtimers bewonderen op Vintage @ De Kaai! Café De Kaai organiseert dit oldtimertreffen voor de tweede keer op de Kaai en het ceremonieplein op de Grote Markt.

Praktisch

Retro Jardin op 7 juli van 14 tot 22 uur in Park Cerckel, de Michel Theysstraat, op De Kaai en de Grote Markt. Meer info op : www.retrojardindiest.wordpress.com