Exclusief voor abonnees Restrecensie: Nicky’s Catwalk in Diest Redactie

03 september 2019

11u24 0

Nicky’s Catwalk of kortweg Nicky’s is al jaren een vaste waarde op de Grote Markt in Diest. De zaak promoot zichzelf ook als het meest trendy café uit de regio. Tijd om de keuken te verkennen. We reserveerden een tafel en kregen een van de mooiste plekjes op het terras toegewezen. Het moet gezegd: je hebt een prachtig uitzicht op de Sint-Sulpitiuskerk en de Grote Markt. Enige nadeel is dat de tafeltjes wel erg dicht bij elkaar staan. Een achterliggend gesprek, inclusief het diep-Limburgse accent, konden we zonder schroom volgen.

Je hebt 24% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis