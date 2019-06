Restaurantrecensie: Giusto Gusto Redactie

11 juni 2019

11u42 0 Diest Een echte en goeie Italiaan is niet zo gemakkelijk meer te vinden. Het smalle pand van Giusto Gusto zou je achteloos voorbijlopen. Het is nochtans een zuiders juweeltje in Diest dat al jaren publiek trekt.

De uitbater-ober Antonio Pecchia heeft zijn witte koksjas aan, wat ons overtuigt dat hij waakt over alles wat op tafel komt. Deze middag zitten we alleen in de zaak. Wellicht daarom klinkt de hitradio te luid. Beter had ‘L’Italiano’ van Toto Cotugno door de zaal gezoemd. Mijn ellebogen glijden uit over het ellendige halve tafelkleed, dat we tegenwoordig helaas in elke eetgelegenheid moeten dulden.

De aperitivo della casa is een zuiderse verfrissing, Gancia met prosecco en dikke ijsblokken. Als amuse wordt een soepje geserveerd van zongedroogde tomaten. Soepstengels komen er gelukkig niet, maar wel een mandje mals brood voor bij het voorgerecht.

We kiezen de antipasto (foto), een koude schotel met van alles wat, maar nog geen deegwaren. Op een zilveren dienblad krijgen we gegrilde auburgines, bruschetta met tomatenblokjes, zwarte olijven, gepelde paprika, pecorino en ham. Er zitten ook enkele ontdekkingkjes bij uit Ciociaria, de regio van de chef: opgelegde rapenblaadjes en zelfgemaakte salami van everzwijnenvlees.

We bestellen een fles rode wijn die ons bekend in de oren klinkt. Antonio vindt dat een onverstandige keuze. Hij stelt voor om een andere rode te kiezen van hetzelfde wijnhuis. Deze Barbera d’Alba (2011) past beter bij onze menukeuze en is daarenboven minder prijzig. Dit eerlijk advies kunnen we waarderen, net als de productinformatie bij de gerechten. Toch moet ik een gele kaart trekken, want de wijnglazen zijn niet zorgvuldig opgeblonken. Er hangen nog vlekjes op van de vaatwasmachine.

Op het menu vinden we verschillende pizza’s, maar wij zijn gekomen voor de huisgemaakte deegwaren. De ravioli met vulling van kreeft waren ze nog aan het maken voor de avondservice. Als alternatief beveelt Antonio de ravioli aan gevuld met asperges (foto). Het deeg komt recht uit de pastamachine. Vijf ravioli op een rij zijn beetgaar en je proeft de witte koningin der groenten in de vulling. De smeuïge prikkelende tomatensaus met wijn, spekblokjes en geraspte kaas is er tactvol overheen gedrapeerd. Je deegwaren verdrinken er niet in. Dit simpele gerecht staat op punt. Er hoeft niets meer bij. Wie nadien nog iets zoets wil, moet de tartufo proberen, een ijsbonbon met truffelchocolade in de kern.

Bij Italiaans denk ik aan een elementaire keuken die zwelgt in kaas en pesto. Dit is ten onrechte als je terechtkomt bij een eenvoudige maar precieze Italiaan zoals in Diest. Giusto Gusto (de ‘juiste smaak’) houdt zijn smaken en porties in de juiste balans.

Gegevens

Giusto Gusto

Koning Albertstraat 77

3290 Diest

013 30 51 06

Prijzen

Voorgerecht: 10,50 euro

Hoofdgerecht: 17,50 euro

Nagerecht: 7 euro

Onze score

Comfort: 7/10

Bediening: 8/10

Eten: 8/10

Openingsuren

Maandag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag van 12 tot 14.30 uur en van 17 tot 22 uur.

Dinsdag en woensdag gesloten.