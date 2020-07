René ‘Black Panther’ Carmans (75) overleden: “Hij was bijna doelman bij de nationale ploeg maar ene Jean Marie Pfaff stak er een stokje voor” DDH

17 juli 2020

16u51 0 Diest Oud-keeper van Diest René Carmans is deze week overleden op 75-jarige leeftijd. De man, beter gekend als de ‘black panter’ omdat hij altijd zwart droeg, was een levende legende in de stad. Hij schopte het bijna tot in de nationale ploeg, maar Jean Marie Pfaff haalde het net voor hem. René overleed na een hartfalen.

Van 1964 tot half de jaren 70 was René de vaste keeper bij Diest. Raymond Goethals, die toen trainer was van de nationale ploeg, zag wel iets in hem, maar koos uiteindelijk voor die andere ‘boy wonder’ uit Beveren: Jean Marie Pfaff. “Onze pa heeft hem nooit gemoeten”, vertelt zijn zoon Manfred, die trouwens genoemd werd naar een oud-speler van Diest, zo groot was Renés liefde voor de club.

Goethals had beter moeten kijken

De supporters van Diest, die in die tijd van heinde en ver kwamen, stonden als een rots achter de keeper en konden de keuze van Goethals niet waarderen. “Ze schreven zelfs een brief om hun ongenoegen te uiten en stelden voor dat Goethals eens kwam kijken naar het talent in de Diestse goal”, herinnert Manfred zich, die de wonderjaren van zijn vader miste, hij werd geboren in 1970. “Maar de verhalen die hij mij vertelde, blijven mij voor altijd bij. Iedereen kent mij ook als de zoon van, niet als mezelf. Ik vind dat niet erg, ik ben er eigenlijk wel trots op. Toen ik in Oudergem moest zijn voor mijn werk, vroeg iemand mij of ik inderdaad de zoon van was. Hij belde uiteindelijk Paul Van Himst en die kwam meteen af. We hebben een kwartiertje met elkaar gepraat en als iemand zoals hij dan zegt dat mijn pa talent had en een grote was, krijg ik het toch warm. Mijn papa speelde destijds nog tegen hem.

Ik ga hem missen, maar het feit dat zoveel mensen hem herinneren en zoveel lof over hem spreken, doet mij goed Manfred, zoon van René

“In die tijd kwam Anderlecht echt met schrik naar Diest. Ze wonnen toen met een goal verschil. Zelfs Antwerpen wilde hem komen halen maar de tijden waren toen anders hé, hij was ook Diestenaar in hart en ziel. Hij wilde zelf ook wel gaan, maar dat lag toen niet zo evident. Ik denk dat als hij vandaag jong zou zijn, hij allang speelde hij bij een buitenlandse ploeg of bij een van de topploegen in ons land”, gaat Manfred verder, die als kind wel voetbalde maar daarna een andere weg insloeg. “Ik ging studeren aan de hotelschool en kon het niet meer combineren. Hij heeft dat nooit erg gevonden en heeft mij altijd zelf laten kiezen. Ik ga hem missen, maar het feit dat zoveel mensen hem herinneren en zoveel lof over hem spreken, doet mij goed.”

Donderdag kunnen de fans van weleer en de vrienden een laatste groet brengen, van 18.30 uur tot 19 uur, in het funerarium in de Julis Vervoortstraat 11 in Diest. René wordt in privé kring gecremeerd. Hij laat twee kinderen achter, twee kleinkinderen en een plus kleinkind.