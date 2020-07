Religieus museum in de kerk is weer open DDH

01 juli 2020

10u58 0 Diest Het museum voor de religieuze kunst in de Sint-Sulpitiuskerk op de Grote Markt in Diest is ook weer open. Elke dag, behalve maandag, zijn de kerk en het museum open tussen 14 en 17 uur. Het museum en de kerk bezitten best veel speciale stukken die de moeite lonen om te bezoeken.

In de kerk vind je een aantal unieke stukken zoals het koorgestoelte dat dateert uit 1492. “De preekstoel is uit de 16de eeuw en we herbergen ook het graf van prins Filips Willem van 0ranje, de oudste zoon van prins Willem van Oranje. Ook de doopkapel en het reliekschrijn van Jan Berchmans bevinden zich in onze kerk. Jan Berchmans werd geboren in de 16de eeuw en trok te voet naar Rome. Hij was de eerste Belg die heilig verklaard werd in 1888. Volgend jaar is hij 400 jaar geleden gestorven en dat gaan we dan ook herdenken”, vertelt pastoor Felix Van Meerbergen.

Toren nooit afgeraakt

In de schatkamer vind je veel zilverwerk terwijl de religiekamer vooral stukjes van heiligen tentoonstelt zoals beenderen of een lok haar. Daarnaast zijn er heel wat oude kerkelijke beelden te bewonderen, net als een gedeelte van het gestoelte. “De andere helft van het gestoelte werd in de 18de eeuw door voornamelijk Nederlanders verkocht en bevindt zich nu in Londen en de VS. Ik vrees dat het nooit nog terug zal komen naar Diest”.

De kerk zelf is trouwens de moeite waard om te bezoeken. De bouw startte in 1321. Het duurde 200 à 300 jaar om het gebouw te voltooien en de voorziene toren geraakte zelfs nooit af waardoor de kerk nog steeds een beknotte toren heeft. Het museum bereik je via een hek achter het altaar en de toegang is gratis.