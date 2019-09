Reinigingswerken gestart in GBS Molenstede na mogelijk asbestgevaar Vanessa Dekeyzer

18 september 2019

15u54 2 Diest De reinigingswerken op het schooldomein GBS Molenstede zijn gestart, nadat de school vandaag Momenteel poetst een gespecialiseerde firma de zone die aangegeven werd volgens het rapport van de asbestdeskundige. De reinigingswerken op het schooldomein GBS Molenstede zijn gestart, nadat de school vandaag gesloten werd wegens mogelijk asbestgevaar.

Wanneer dat gedeelte gereinigd is, wordt opnieuw een controle uitgevoerd door de asbestdeskundige. “We wachten de resultaten hiervan af en informeren zo snel mogelijk over de stand van zaken”, zegt schepen van Onderwijs, Geert Cluckers (DDS). “De eerste waren alvast positief en volgens de experts is er geen gevaar geweest voor de gezondheid van de kinderen en het personeel. Dat is toch onze grootste zorg geweest. Je kan beter preventief sluiten dan enig risico te nemen.”

Vanavond om 20 uur worden ouders en betrokkenen uitgenodigd op een nazorgmoment in ’t Molenhuis. “We nemen deze situatie ernstig en zullen blijvend, transparant met alle betrokkenen communiceren van zodra er meer informatie beschikbaar is”, benadrukt burgemeester Christophe De Graef (Open Diest).