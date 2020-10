Redouan Belhafat en KFC Diest blijven steken op 1-1-gelijkspel tegen De Kempen: “Niet onze beste match” Sven Oeyen

11 oktober 2020

21u18 0 Diest Het blijft nog even wachten op de eerste thuisoverwinning van KFC Diest. Het Warandeteam bleef zaterdagavond in eigen stadion steken op een 1-1-gelijkspel tegen De Kempen en moet zich voorlopig dus tevreden stellen met een plaats in de brede middenmoot in derde nationale B.

De bezoekende doelman wist al vroeg in de partij een strafschop van kapitein Benji Commers te pareren. Diest bleef nadien wel aandringen, maar liep kort na rust in het Antwerpse mes. Op aangeven van Belhafat bracht Muala Mukenge de bordjes meteen weer in evenwicht, maar verder dan die ene treffer kwam het niet. Een gelijkspel dus, waar beide ploegen niet veel mee opschieten.

“Alweer niet”, zucht flankspeler Redouan Belhafat. “Heel jammer. Tegen een ploeg als De Kempen vind ik dat je altijd de drie punten thuis moet houden, maar goed. Het was duidelijk niet onze beste match van het seizoen tot nu toe. Die gemiste penalty was niet het enige. Nadien hebben we ook nog gemorst met de kansen.”

Rare competitie

Er werden dit weekend een paar matchen in de reeks uitgesteld. De stand geeft dus al vroeg weer een vertekend beeld. “Het zou ook nu wel eens een rare competitie kunnen worden”, beseft Belhafat. “Er gaan de komende weken sowieso weer clubs geconfronteerd worden met positieve coronagevallen. Hopelijk blijven wij zelf gespaard. We zullen wel zien wat er verder gebeurt. Wij moeten gewoon gefocust blijven. En leren uit onze fouten. We hebben de kwaliteiten om ons te handhaven in derde klasse. Sterke spelers achteraan, snelle spelers vooraan. We brengen goed voetbal. Ik zie het zeker wel in orde komen.”

Op elan doorgaan

De kwieke Redouan Belhafat, nog maar 22, blijft aan de Warande zeker van zijn basisplaats. “Ik was nochtans niet helemaal tevreden over mijn prestatie”, klinkt het. “Ik gaf de assist op de 1-1, dat was goed. Maar het had nog beter gekund. Ik ben de trainer dankbaar voor het vertrouwen. Er zit de nodige ervaring in de ploeg en ik hoop als jonge gast zelf ook iets bij te brengen. De coach rekent op alle spelers. De spirit in het team zit goed. Als we op dit elan doorgaan, zie ik het zeker wel goedkomen.”