Radio Benelux doet marathonuitzending voor de zorg Geert Mertens

04 juni 2020

22u43 25 Diest Radio Benelux, met thuisbasis in Paal (Beringen), geeft vrijdag 5 juni om 14 uur de aftrap van hun marathonuitzending voor de zorg. “24 uur lang zenden we speciaal uit voor de zorg, politie en brandweer”, zegt presentator Wim Wilms, die samen met Hans Put het eerste en laatste deel van de marathon voor zijn rekening neemt. De radio kan ook rekenen op heel wat luisteraars en bezoekers uit Diest.

Het wordt een uitzending om niet snel te vergeten. “Zo hebben we heel wat gasten uit de politiek, brandweer en sportwereld”, voegt hij eraan toe. Onder meer motorcrossers Stefan en Liam Everts komen langs. “Ook de burgemeester van Diest, Christophe De Graef, zal aanwezig zijn en er zullen verzoekjes gespeeld worden voor het AZ Diest, woonzorg, politie en brandweer.”

‘s Nachts worden de presentatoren afgelost door de jongeren van de Beringse jeugdhuizen en een select gezelschap van lokale dj’s. ‘s Morgens vatten Wim en Hans terug post achter de micro. Wie zelf nog groeten wil doen aan mensen uit de zorg, kan een mail sturen naar info@radiobenelux.be.

Luisteren kan live via FM 105.0, 105.5 of 107.5 of via de livestream van de radio: http://www.radiobenelux.be.