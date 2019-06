Raadslid en oud-schepen Marc Florquin (sp.a) stopt onmiddellijk met politiek Tom Van de Weyer

06 juni 2019

10u01 0

Gemeenteraadslid en oud-schepen Marc Florquin (60) stapt onmiddellijk uit de politiek. Het boegbeeld van de sp.a in Diest wil zich vanaf nu privé met andere dingen bezighouden.

Florquin ambieerde bij de verkiezingen in oktober nog de burgemeesterssjerp, maar coalitiepartner DDS koos voor Open Diest. Ook bij de provincieraadsverkiezingen viste Florquin naast het net en verloor zijn plaats als gedeputeerde. Naar eigen zeggen heeft die verkiezingsuitslag geen invloed gehad op zijn beslissing om te stoppen met politiek.

Florquin zat 31 jaar in de gemeenteraad van Diest. Van 1994 tot 2014 was hij schepen van Cultuur en Toerisme. Hij zorgde er onder meer voor dat CC Den Amer werd gebouwd. Sinds 2006 zat hij ook in de provincieraad. In 2014 werd hij gedeputeerde van sport, onderwijs en welzijn.

Wie Florquin opvolgt in de gemeenteraad maakt zijn partij ‘Samen voor Diest’ later bekend.