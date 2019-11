PZ Demerdal-DSZ brengt op elk moment een ANPR camera op de baan



Kristien Bollen

08 november 2019

12u08 0 Diest Burgemeester Manu Claes overhandigde, als voorzitter van de politieraad, in aanwezigheid van burgemeester Christophe De Graef de sleutels van een nieuw interventievoertuig dat permanent uuitgerust is met een ANPR-camera aan commissaris Jim Verwichte van de PZ Demerdal-DSZ.

De PZ-Demerdal-DSZ heeft al 21 auto’s ter beschikking. Op jaarbasis wordt daarmee gemiddeld 350.000 km gereden. De voertuigen van de interventieploegen die 24 op 24uur en zeven dagen op zeven op de baan zijn, moeten 100% betrouwbaar zijn. Deze interventievoertuigen moeten enerzijds voldoende comfort bieden in de bestuurderscabine. Maar het is eveneens een mobiel bureel, het moet gebruikt kunnen worden voor de overbrenging van arrestanten én het moet voldoende opbergmogelijkheden bieden. De voertuigen moeten daarnaast voldoende vermogen hebben zodat ze bij een banale achtervolging niet onmiddellijk weggeblazen worden. De politie streeft er naar om deze voertuigen af te schrijven na vijf jaar, vóór ze 300.000km op de teller hebben.

Een verjonging van het wagenpark was dus noodzakelijk, gelet op de leeftijd en kilometerstand van sommige voertuigen. Dit jaar werden al vier andere voertuigen vernieuwd voor verschillende diensten. Zo werd er recent een snel interceptievoertuig in dienst genomen.

Het voertuig waarvan de politie nu de sleutels van mocht ontvangen is een interventievoertuig dat in eerste instantie door de reguliere interventieploegen zal worden gebruikt voor hun dagelijkse taakuitvoering.

Het nieuwe aan dit voertuig is dat het permanent uitgerust is met een ANPR-camera. Het voertuig scant nummerplaten van de voertuigen die wij tegenkomen. Tijdens de reguliere interventiewerking is dit een hulp om geseinde voertuigen op te sporen. Daarnaast kan het ook ingezet worden bij verkeersacties. Dit biedt mogelijkheden om in real time te reageren, maar ook om het systeem later te bevragen in het kader van de lopende onderzoeken.