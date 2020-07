PVDA wil dat alle Diestenaars gratis kunnen gaan zwemmen in de Halve Maan DDH

02 juli 2020

11u02 21 Diest PVDA kan zich niet vinden in het systeem van reserveren op de Halve Maan. “Elke Diestenaar die recent een plaatsje wou reserveren binnen de twee weken zal zijn plannen moeten uitstellen want de plaatsen voor Diestenaren, die gratis zijn, zijn immers al volzet. Het is zeer positief dat inwoners van Diest gratis kunnen zwemmen maar daar heeft het provinciebestuur nu een stokje voor gestoken” zegt Wouter Vanduffel, voorzitter van de PVDA Diest. “20% van de plaatsen zijn gereserveerd voor inwoners van Diest, omgerekend 160 plaatsen”.

Volgens Vanduffel wil dit zeggen dat Diestenaren die toch nog willen gaan zwemmen nu ook 4 euro inkom moeten betalen in plaats van het beloofde gratis toegangsticket. “Het provinciebestuur heeft een handig trucje gevonden om toch nog een maximale opbrengst uit de Halve Maan te slaan”, zegt hij. “Gezinnen die het financieel moeilijker hebben, worden hierdoor verder uitgesloten van enige basisontspanning. Het zijn net kinderen uit deze gezinnen, die niet de mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan of dure uitstappen te maken, die nu ook nog eens de dupe worden van deze beslissing. Ook groepen van gepensioneerden of andersvaliden die in groep willen zwemmen, worden op die manier verplicht om te betalen en hebben het moeilijker”.

De PVDA-voorzitter begrijpt dat de beperking van 800 zwemmers ingegeven is door de coronacrisis en heeft daar alle begrip voor maar dat de beperking ook geldt voor Diestenaars, vindt hij minder aannemelijk. “Wij willen de beperking omzetten naar 20% van de plaatsen die worden voorbehouden voor inwoners van Diest, maar zonder een maximum. Zo krijgen alle Diestenaren de mogelijkheid gratis te gaan zwemmen, ook de kwetsbare groepen”.

PVDA pleit ook voor een systeem waarbij in de voormiddag en namiddag kan worden gereserveerd om op die manier meer plaatsen te voorzien. “Buiten online reserveren zouden mensen ook telefonisch moeten kunnen reserveren want niet iedereen heeft toegang tot het internet. De zomervakantie is nog maar juist begonnen, dus de provincie kan zeker haar beleid nog bijstellen”, besluit Wouter Vanduffel.