PVDA uit kritiek: “Elke Diestenaar moet kunnen zwemmen, niet alleen de gepriviligeerde ochtendzwemmers” DDH

28 juli 2020

15u13 0 Diest Ochtendzwemmers kunnen in provinciedomein Halve Maan in Diest terecht zonder reservatie en dat vindt PVDA niet kunnen. “We juichen toe dat de ochtendzwemmers kunnen gaan zwemmen, maar betreuren dat het provinciebestuur dit uitzonderingssysteem niet veralgemeent naar alle Diestenaars zodat die allemaal kunnen gaan zwemmen. Nu blijven velen in de kou staan omdat alles volzet is”, zegt voorzitter Wouter Vanduffel.

In de Halve Maan zijn er dagelijks 160 tickets van de 800 beschikbare gereserveerd voor Diestenaars, maar dat is vaak onvoldoende “Wanneer mensen uit Diest willen reserveren, is vaak alles al volzet. Wie net te laat is, heeft dus pech”.

Volgens de partij is het niet aan de provincie om te beslissen wie kan komen zwemmen en wie niet. “De keuze is gebaseerd op het feit dat ze de ochtendzwemmers kennen en dat is jammer voor de gezinnen die ook graag naar de Halve Maan willen gaan, maar niemand kennen binnen de provincie. De uitzondering toont aan dat het reserveringssysteem volledig mank loopt”, gaat Vanduffel verder.

Tijdsloten invoeren

De partij stelt voor om tijdsloten te introduceren om op die manier meer mensen de mogelijkheid te geven om te gaan zwemmen. ‘We betreuren dat het provinciebestuur niet dezelfde aandacht wil schenken aan de kwetsbare gezinnen in Diest en de vele jonge gezinnen die er wonen. Zij betalen de prijs voor de limiet die er nu is. In coronatijden is het normaal dat de plaatsen beperkt worden maar veel mensen blijven deze vakantie thuis en willen ook graag genieten van de waterpret, jammer dat mensen uit Diest dat nu niet kunnen door het gehanteerde systeem”.

Volgens PVDA verschuilt het provinciebestuur zich achter het feit dat 40% van de mensen die reserveerden niet komt opdagen, maar dat vinden ze te kort door de bocht. “Het weer was de voorbije weken niet schitterend en zal hierin zeker een rol hebben gespeeld. De provincie wil vooral zelf geen verantwoordelijkheid opnemen en wil duidelijk ook geen moeite doen om het reserveringssysteem te herzien. Trouwens, annuleren is niet mogelijk. Wij blijven ook pleiten voor een gratis toegang voor elke Diestenaar, of het nu een ochtendzwemmer is of niet. Ik hoor ook van heel wat mensen dat de maximum capaciteit niet gehaald wordt en er niet zo heel veel volk aanwezig is in het domein. Reden temeer om iedereen van Diest toe te laten zodat ook zij kunnen genieten van een beetje fun in deze coronatijden”, gaat Vanduffel verder die ook een splitsing van de bezoekers voorstelt voor de speeltuin en het zwembad. “Op die manier kan de capaciteit omhoog want mensen in de speeltuin zijn een andere bubbel dan diegenen die gaan zwemmen”, besluit Vanduffel die tenslotte pleit voor het organiseren van een telefonische reservatiemogelijkheid voor mensen die niet beschikken over een internetaansluiting.