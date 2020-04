Puppy-vosje kruist pad van fietssters DDH

28 april 2020

17u50 0 Diest In Diest gaat het blijkbaar goed met de vossengemeenschap. Twee vrouwen botsten tijdens een fietstocht op dit kleine vosje.

We wilden u deze foto niet onthouden die de Diestse Chris Flamaing op haar facebookpagina postte. “Mijn kleindochters waren gaan fietsen langs de Nijverheidslaan en kwamen daar een klein vosje tegen. Ze dachten eerst dat het een poesje was. Het liep er een beetje verloren bij en liet zich meteen pakken”, vertelt Chris. De twee meisjes belden een vriendin die voor dierenarts studeert en die onderzocht het beestje dat perfect gezond bleek te zijn. “Ze belden tenslotte een hulpcentrum en mochten het dier gewoon terugzetten want de moeder roept het jong blijkbaar en vindt het wel terug. De meisjes hielpen het vosje oversteken en plaatsten het in het veld”, besluit Flamaing.