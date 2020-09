Publiek onderzoek over aanleg nieuwe aardgasleiding DDH

21 september 2020

12u55 1 Diest Het Vlaams Departement Omgeving organiseert een publieke raadpleging over de startnota voor het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan of GRUP dat de bestemming van percelen moet wijzigen om zo de aanleg van een nieuwe aardgasleiding mogelijk te maken in de volgende jaren. In de provincies Limburg en Vlaams-Brabant bevinden de percelen zich op het grondgebied van Bekkevoort, Diest, Glabbeek, Halen, Geetbets en Kortenaken.

De hoofdassen van het aardgasvervoersnet moeten worden versterkt om de hoofdaanvoer van aardgas naar de provincie Limburg te kunnen blijven verzekeren. Het gaat om leidingen met een hoge capaciteit die de doorvoer van grens naar grens verzorgen of belangrijke interne verbruiksclusters bereiken zoals de haven van Antwerpen, de gasopslag in Loenhout en verschillende grootsteden waaronder Brussel, Gent, Antwerpen en Luik. “De leiding is nodig om een antwoord te bieden op het aantal gasaansluitingen in de regio, dat met een jaarlijks gemiddelde van 4,5 procent bijna dubbel zo hoog ligt dan gemiddeld in Vlaanderen. De infrastructuur biedt tevens flexibiliteit om de eindverbruikers in de regio om te schakelen van laagcalorisch aardgas uit Nederland naar hoogcalorisch aardgas in het kader van de stelselmatige afbouw van de uitvoer van laagcalorisch aardgas uit Nederland”, luidt het.

Mening van iedereen is welkom

De startnota is pas de eerste aanzet om uiteindelijk het GRUP te kunnen opstellen. Iedereen kan de nota lezen op de website van de dienst omgeving maar je kan ze ook inkijken op de betrokken gemeentehuizen. Daarvoor moet je wel vooraf een afspraak maken door te bellen naar het nummer 02/553.38.00.

Tot en met 19 oktober 2020 zijn schriftelijk suggesties of opmerkingen welkom via de website. Je kan ook een brief afgeven op het gemeentehuis of er eentje sturen naar het Departement Omgeving, Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten in de Koning Albert II-laan 20, bus 7, in 1000 Brussel.

Wie inhoudelijke vragen heeft, kan mailen naar omgevingsplanning@vlaanderen.be of telefoneren naar bovenstaand nummer.

Twee infomarkten

Er worden tenslotte ook twee infomarkten georganiseerd met name eentje op dinsdag 29 september in het GC De Rietbron, Sportlaan 4 in 3545 Halen en een tweede op 1 oktober in het GC De Roos, Grotestraat 29 in Glabbeek, telkens tussen 14u en 19u. Je moet ook hiervoor vooraf inschrijven via 02/553.38.00.

Zodra de publieke raadpleging voorbij is, worden alle reacties gebundeld en verwerkt door de Vlaamse administratie.