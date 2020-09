Psychiatrisch ziekenhuis Diest gaat intensief samenwerken met Leuven Dirk Desmet

17 september 2020

13u01 0 Diest De psychiatrische ziekenhuizen UPC KU Leuven en Sint-Annendael in Diest gaan samenwerken om zo hun patiënten kwaliteitsvollere hulp te kunnen aanbieden. Ook de campus in Kortenberg wordt bij het project betrokken. Op die manier hopen de initiatiefnemers iets te kunnen doen aan de problemen die de sector soms ondervindt door het versnipperd zorglandschap.

Psychiatrische patiënten krijgen vaak zorg in verschillende instellingen. Zo kan een ziekenhuisopname nodig zijn in een moeilijke periode waarna ze dan terechtkomen in de ambulante zorg of in een instelling voor beschut wonen, een psychiatrisch verzorgingstehuis of een woonzorgcentrum. Door het versnipperde zorglandschap moeten patiënten vaak meermaals hun verhaal doen en is de kans ook groot dat hun vertrouwd therapieprogramma gewijzigd wordt of zelfs stopgezet.

Naar eigen zeggen willen de twee ziekenhuizen net daarom voortaan intensief samenwerken. Bedoeling is een dossieroverdracht met meer overleg te laten verlopen en ervoor te zorgen dat de betrokken psychiaters, psychologen, verpleegkundigen en therapeuten hun werkwijze op elkaar kunnen afstemmen.

“We willen patiënten in en rond Diest nog meer de mogelijkheid geven om te kiezen voor de meest aangewezen, persoonlijke behandeling. Dit doen we zo vaak mogelijk dicht bij huis, maar ook tijdelijk in en rond Leuven als er heel specifieke behandelingen nodig zijn”, zegt hoofdarts van het PZ Sint-Annendael Dr. Wim Wimons.

Gemeenschappelijke aanpak

Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de vzw Sint-Annendael Grauwzusters Diest en de vzw Z.org KU Leuven, de associaties waarbinnen het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Annendael Diest en het UPC KU Leuven actief zijn. Aangezien er ook een campus in Kortenberg is, worden er ook met hen afspraken gemaakt om samen te werken inzake behandelmethodes, kwaliteitsstandaarden en patiëntveiligheid.

Over de nood aan een samenwerking waren de initiatiefnemers het al een tijdje eens maar de coronacrisis maakte dat nog eens te meer duidelijk. “Reeds voor de corona-uitbraak waren we overtuigd van het belang van samenwerking tussen ziekenhuizen. De geestelijke gezondheidszorg heeft hierin veel ervaring: er zijn lijnen met huisartsen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, initiatieven voor beschut wonen en andere gezondheids- en welzijnsvoorzieningen. De nood aan samenwerkingsverbanden, ook met algemene ziekenhuizen, kwam tijdens de crisis versterkt naar voor. We moeten die geïntegreerde zorg verder uitbouwen. Inhoudelijke en gestructureerde coöperatie is een noodzakelijke evolutie die instellingen korter bij elkaar brengt en ten voordele gaat van de patiënten die zij verzorgen. Het is een dynamiek die wij sterk zullen doorzetten”, besluit gedelegeerd bestuurder Z.org KU Leuven Dr. Wim Tambeur.