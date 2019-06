Provinciedomein Halve Maan zo goed als volzet Kristien Bollen

29 juni 2019

16u18 0 Diest Wie vandaag nog wil genieten van de zon of waterpret in het provinciedomein de halve Maan in Diest is er mogelijk aan voor de moeite. Momenteel zijn er 5.600 bezoekers, het domein heeft een maximumcapaciteit van 6.000 en aan de ingang staat nog een wachtrij. Mogelijk sluit men dus de toegang naar het domein.

De Halve Maan is traditiegetrouw een trekpleister voor zonnekloppers en waterratten, zeker nu de examenperiode voorbij is en de meesten onder ons nog niet met vakantie zijn. Dat in combinatie met dit extreme zomerse weer zorgt er dus voor dat men dreigt de maximumcapaciteit dreigt te bereiken.

Ontmoedigen

Zelf ontmoedigt het provinciedomein de Halve Maan via sociale media bezoekers vandaag nog laten langs te komen, ook al zijn er nog geen problemen. “Momenteel laten we de bezoekers nog gewoon binnen, al zal het nog wat afwachten zijn hoe de dag verder evolueert. Sommige bezoekers zijn al van de ochtend hier aanwezig en beginnen nu te vertrekken. Al hebben we natuurlijk geen zicht op wie er over een half uur of pas over enkele uren zal vertrekken. We volgen de uit- en instroom natuurlijk wel op. Het domein heeft nu eenmaal zijn maximumcapaciteit. De parkings in de buurt staat zowat vol, enkel zijn er nog wat plaatsen op de ‘Kijkersberg’. Toch merken we dat, mede door de werken aan de ring in Diest, heel wat mensen met het openbaar vervoer komen. Daarom willen we hen ontmoedigen om tot hier te komen want het risico zit er in dat we de inkom zullen moeten sluiten.” klinkt het bij het provinciedomein.