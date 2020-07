Provinciedomein de Halve Maan vraagt Diestenaars om enkel ticket te reserveren als u écht komt Kristien Bollen

05 juli 2020

18u34 0 Diest Het provinciedomein de Halve Maan doet er in deze uitdagende coronatijden alles aan om zoveel mogelijk mensen te laten genieten van het provinciaal domein en het zwemwater. Ingevolge de maatregel om 1,5 meter afstand tussen bezoekers te bewaren kunnen er spijtig genoeg slechts 800 bezoekers per dag in plaats van de gebruikelijke 6.000 op het domein.

“Op basis van de cijfers van voorgaande jaren werd vastgesteld dat de Diestenaren 20 procent van het totaal aantal bezoekers uitmaakten. Elke dag kunnen dus 160 gratis tickets worden gereserveerd voor de Diestenaren. Om net zoveel mogelijk inwoners toegang te kunnen geven tot het domein is er wel één belangrijke spelregel: reserveer alleen tickets voor de dagen dat u ook echt komt”, vraagt het provinciedomein aan de inwoners.

Elk ticket kost domein halve euro

“Terwijl alle 160 Diestse tickets de voorbije dagen werden gereserveerd, bleek er toch maar 50 tot 60 procent effectief gekomen te zijn. Zo wordt vele collega-inwoners de kans ontnomen om te komen genieten van ons provinciaal domein en ons zwembad. En ook goed om weten: elk gereserveerd ticket, ook als u niet komt, kost het domein 0,5 euro aan handlingskosten. Dus reserveren en niet komen is dubbel jammer. Er zijn dus geen tickets te kort, maar laat ons er met zijn allen voor zorgen dat ze maximaal beschikbaar zijn voor Diestenaars die effectief ons domein en zwembad willen komen bezoeken. In onze andere provinciedomeinen in Kessel-Lo en Huizingen geldt hetzelfde reservatiesysteem en daar lukt het wel. Waarom zou het dan in Diest niet kunnen?”, klinkt het bij het provinciedomein.