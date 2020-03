Provinciedomein ‘De Halve Maan’ sluit de deuren DDH

20 maart 2020

19u57 0 Diest Provinciedomein ‘De Halve Maan’ in Diest gaat nu volledig dicht. Eerder werd al beslist dat het speelgoedgedeelte niet meer kan maar de provincie beslist nu van het het domein te sluiten.

De provincie Vlaams-Brabant sluit haar provinciedomeinen Huizingen in Beersel en Halve Maan in Diest. Het Vinne in Zoutleeuw en het domein in Kessel-Lo (Leuven) blijven voorlopig open. De provincie neemt deze beslissing om “verspreiding van het virus tegen te gaan”.

“Gevolg gevend aan de verstrengde maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad in verband met recreatiedomeinen besliste de provincie Vlaams-Brabant om haar betalende domeinen in Huizingen en Diest (Halve Maan) te sluiten voor het publiek”, luidt het.

Het natuurdomein “Het Vinne” in Zoutleeuw en Kessel-Lo, niet betalend en met een openbare fietsweg door het domein, blijven open. “Men kan er alleen wandelen of joggen, op voorwaarde dat de eerder genomen maatregelen in verband met het houden van afstand, enkel in gezinsverband of met één andere persoon gerespecteerd worden”, zeggen de verantwoordelijken.