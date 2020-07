Provincie zoekt naar mogelijkheden om collectieve warmteprojecten te realiseren DDH

08 juli 2020

12u22 4 Diest De provincie Vlaams-Brabant onderzoekt in een tiental steden en gemeenten of er een mogelijkheid bestaat om er projecten voor zogenaamde collectieve warmte op te starten. Hiervoor laat de provincie een verkennende warmtenetscreenings uitvoeren, waaronder in Diest en Aarschot.

“Om onze klimaatdoelstellingen tegen 2040 te halen, zetten we in op duurzame warmtesystemen. Duurzame warmte is immers de verborgen uitdaging wanneer het gaat over ruimte voor hernieuwbare energie”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor ruimtelijke planning.

Verkennende scans

Drie studiebureaus voeren verkennende warmtenetscreenings uit, dat zijn snelle scans om te kijken wat de kansen zijn voor collectieve warmteprojecten, zeg maar initiatieven waarbij de verwarming van gebouwen niet meer individueel maar collectief georganiseerd wordt. “Maar met de screening alleen hebben we nog geen succesvol warmteproject”, gaat Schevenels verder. “De resultaten zijn bedoeld als opstap naar een eventuele samenwerking tussen mogelijke partners en een meer diepgaande haalbaarheidsstudie.”

In Diest werd recent al zo’n screening uitgevoerd en daaruit bleek dat er potentieel aanwezig is, maar het berekende rendement was te laag om op korte termijn een warmteproject te realiseren.