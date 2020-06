Provincie steunt klimaat en techniek in onderwijs



Kristien Bollen

21 juni 2020

17u05 0

De provincie Vlaams-Brabant investeert in het totaal 18.318,5 euro in acht innovatieve projecten van onderwijsinstellingen in Vlaams-Brabant. Ook scholen uit Diest, Scherpenheuvel-Zichem en Zoutleeuw krijgen hiervoor steun. Hiermee ondersteunt ze vooral projecten die inzetten op klimaat en techniek.

“Vlaams-Brabant is een creatieve en dynamische regio. Innovatie is de motor van ontwikkeling. En onderwijs is de ideale plaats om die vernieuwing aan te moedigen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor onderwijs en duurzaamheid. “Daarom investeren we in onderwijsinstellingen, leerkrachten en leerlingen die uitdagingen aangaan, inspelen op recente ontwikkelingen en problemen op een creatieve manier proberen op te lossen. We moedigen vooral projecten aan die streven naar duurzaamheid”.

SBSO Zonnegroen uit Zoutleeuw voor ‘Water, what else?’

Om leerlingen zich gezondheid eigen te maken, wordt er in de school gewerkt rond water drinken en gezondheid op school. De meest pragmatische manier om leerlingen kraantjeswater te laten drinken is met een drinkwatertappunt. Om hun schooljaar goed te starten zal er een drinkwaterpunt geïnstalleerd worden. Dit project ontvangt een subsidie van 611 euro.

De Prins Diest voor ‘Virtual reality space’

Door dit project wil men zich richten op de toekomst waarin VR deel zal uitmaken van de arbeidsmarkt. De school mikt met dit project op een samenwerking tussen sectoren en bedrijven. Ze wil ook studierichtingen aanbieden die leiden naar knelpuntberoepen en deze aantrekkelijk en bekend maken. Daarbij zetten ze ook de school open voor andere scholen om kennis te maken met deze technieken en wil men teach-the-teachers aanbieden die leerkrachten versterken om zelf met deze technieken aan de slag te gaan. Dit project ontvangt een subsidie van 5.000 euro.

VBS Den Hulst uit Testelt (Scherpenheuvel-Zichem) voor ‘Stem’mige beroepen’

De school ontwikkelt een project waarbij gedurende twee weken (groot)ouders via workshops STEM-beroepen voorstellen.Dit project ontvangt een subsidie van 2.237,5 euro.