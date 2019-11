Provincie komt met 410.000 euro over de brug: opwaardering stationsomgeving moet vooruit gaan Vanessa Dekeyzer

14u45 0 Diest De provincie Vlaams-Brabant wil de opwaardering van de stationsomgeving in Diest versnellen. Hiervoor investeert ze 410.000 euro in de heraanleg van het stationsplein, de bouw van het nieuwe busstation en de aanleg van een fiets- en voetgangersbrug over de Demer.

In het station van Diest nemen 2.500 reizigers dagelijks de trein. Diest is dus een belangrijk uitvalsbasis voor pendelaars naar Leuven of Brussel. Om van deze stationsomgeving een hoogwaardig regionaal openbaar vervoersknooppunt te maken, moet het stationsplein heraangelegd en een nieuw busstation gebouwd worden.

“Om dat proces te versnellen, investeren we 410.000 euro”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor Ruimtelijke Planning. “Dit geld zal gebruikt worden voor de heraanleg van het stationsplein en de realisatie van het nieuwe busstation.”

Ook voor de realisatie van de fiets- en voetgangersbrug over de Demer wordt budget voorzien. “Als we willen dat de Diestenaar meer met de fiets of te voet naar het station komt, moeten we ook zorgen voor aangename en snelle routes voor zacht verkeer. Deze brug vormt daarbij een belangrijke schakel”, aldus gedeputeerde Schevenels.