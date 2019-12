Proefproject voor fietsboxen op de Veemarkt succes



Kristien Bollen

28 december 2019

09u42 0

In juni kreeg de Veemarkt als eerste een fietsbox als proefproject. Zo willen we het gebruik van de fiets stimuleren en tegelijk veiliger en makkelijker maken. Het project is een groot succes! De vraag is zelfs zo groot dat er in 2020 zeker 2 fietsboxen zullen bijkomen in ons straatbeeld.

Wat is een fietsbox?

Een fietsbox is een beveiligde fietsenstalling die gehuurd kan worden door omwonenden en ruimte biedt aan 5 fietsen. Elk gezin kan maximaal 2 plaatsen huren. Elke fietsbox wordt dus door minimaal 3 verschillende gezinnen gebruikt.

Het proefproject op de Veemarkt is succesvol, deze fietsbox blijft dus zeker staan. Een fietsbox kan je huren voor € 30 per fiets per jaar.

Meer fietsboxen in Diest

Wie interesse heeft in een fietsbox in zijn of haar buurt kan het formulier invullen op www.diest.be/fietsbox. Zo brengt de stad Diest de vraag in kaart en kan men op de plaatsen waar de vraag het grootste is als eerste aan de slag. De stad hield bijkomend een gerichte actie in heel wat drukke straten van de binnenstad door labels (met info over de fietsbox) aan maar liefst 130 fietsen, die op straat gestald stonden, te hangen. Zo kregen ze al heel wat aanvragen binnen. De vraag is zelfs zo groot dat er in 2020 al zeker 2 fietsboxen zullen bijkomen in Diest.

Interesse in een fietsbox?

Heb jij ook nog interesse? Vul het formulier in via www.diest.be/fietsbox. De stad legt een wachtlijst aan en houden geïnteresseerden via e-mail en de gebruikelijke communicatiekanalen op de hoogte.