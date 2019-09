Proceskost van 200.000 euro is voor Belgische staat na verjaring KAR

18 september 2019

De strafrechter in Leuven heeft de verjaring uitgesproken van een strafvordering tegen 26 beklaagden. Zij stonden terecht als criminele vereniging die zich toelegde op grootschalige drugshandel en wapentrafiek. De feiten dateren van 2007 tot 2010. Het proces dat meer dan 200.000 euro kost aan de Belgische staat is naar de prullenmand verwezen.

Op de beklaagdenbank zaten 22 mannen en vier vrouwen die door het federaal parket gedagvaard waren voor een haast eindeloze reeks misdrijven, met drugs en wapens als rode draad. De feiten vonden plaats van augustus 2007 tot maart 2010. De criminele organisatie, die moest dienen voor het verwerven van vermogensvoordelen, had Diest, Hasselt en Beringen als uitvalsbasis.

De bende runde cannabisplantages in Hasselt, Nieuwerkerken, Beringen, Heusden-Zolder, Diest, Hechtel-Eksel en het toenmalige Meeuwen-Gruitrode. De beklaagden verkochten grote hoeveelheden marihuana (in Tessenderlo, Diest en Mol), amfetamines (in Diest, Beveren, Mol en Wuustwezel) en xtc (in Diest).

Tijdens het onderzoek namen de speurders grote hoeveelheden cash geld zonder duidelijke herkomst in beslag. Ze troffen op diverse locaties een heel wapenarsenaal aan. Van pistolen, vuur- en stroomstootwapens, messen, dolken en matrakken tot een granaat en honderden stuks munitie.

Een dreigende verjaring werd gestuit in oktober 2012. De rechtbank stelde nu vast dat de verjaring is ingetreden op 3 september 2018. Daardoor vervalt de stafvordering voor alle beklaagden. De kosten van het op 12 september 2017 ingeleide proces zijn volgens een voorlopige begroting opgelopen tot 202.389,10 euro. Die vallen door de verjaring ten laste van de Belgische staat.