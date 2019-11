Politiezone Demerdal-DSZ neemt ook deel aan de Bob-wintercampagne : extra controles bovenop de dagelijkse reguliere controles Kristien Bollen

28 november 2019

Politiezone Demerdal-DSZ neemt ook deel aan de Bob-wintercampagne en zal op regelmatige basis controles uitvoeren inzake rijden onder invloed. Op deze manier wil de politiezone burgers sensibiliseren over het gevaar van rijden onder invloed en zal men tevens repressief optreden bij eventuele overtreders. Hou het veilig en zorg voor een Bob wanneer je een glaasje drinkt !

De pz Demerdal-DSZ is niet verlegen voor een controle meer of minder. Dagdagelijks zijn er wel verkeerscontroles maar ook controles gericht op het gebruik van alcohol en drugs in het verkeer. Bovenop de reguliere controles komen daar nu tijdens de Bob-wintercampagne nog extra (grootschalige) controles bij. Zo staan de komende weken al enkele grote acties op de agenda. Maar opgelet, de kleinere acties blijven gewoon doorgaan, het hele jaar door.