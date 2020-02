Politie zwiert bestuurders zonder gordel op de bon Kristien Bollen

19 februari 2020

Op Schoonaerde in Diest controleerde de politie dinsdag enkele bestuurders. Twee van hen maakten geen gebruik van de autogordel en één bestuurder werd betrapt op het gebruik van de gsm. Verder stelde de politie vast dat één voertuig niet in orde was met de jaarlijkse keuring.