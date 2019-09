Politie vat bestuurder die vluchtmisdrijf pleegt, positieve ademtest Kristien Bollen

09 september 2019

18u34 0

Een interventieploeg van pz Demerdal DSZ controleerde zondagnacht rond 1.30 uur, ingevolge een aanrijding buiten hun grondgebied, een bestuurder in de Witte Weyerstraat in Diest. De bestuurder had vluchtmisdrijf gepleegd. De bestuurder, een 38-jarige man uit Laakdal, legde een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.