Politie treft XTC en cannabis aan in wagen Kristien Bollen

10 februari 2020

14u46 2

Op een parking op de Nijverheidslaan in Diest, in de buurt van de Dance Hal, controleerde politie zondagnacht rond 3 uur de inzittenden van een voertuig met Duitse nummerplaten. Eén van de inzittenden was in het bezit van XTC-pillen en cannabis.