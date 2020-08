Politie treedt op tegen het niet dragen van mondmaskers Kristien Bollen

03 augustus 2020

19u55 0

De politie van Demerdal-DSZ voerde dit weekend extra controles uit op het naleven van mondmaskers in de afgebakende zones waar het dragen van een mondmasker verplicht is. Er werden in Diest 4 processen-verbaal opgesteld .