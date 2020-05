Politie sluit Schmedz in Diest omdat er alcohol verkocht werd in plaats van take-away DDH

18 mei 2020

12u53 28 Diest Cafe Schmedz in Diest werd zondag door de politie gesloten. De uitbater wilde er een take-awayformule lanceren maar blijkbaar kochten sommige bezoekers alleen maar drank die ze op het marktplein nuttigden. De uitbater betreurt het voorval en was zelf niet aanwezig bij de interventie van de politie.

Korpschef Jan Vanhauwere bevestigt het verhaal: “Nadat onze ploegen herhaaldelijk vaststelden dat er drank en ook alcohol verkocht werd die vervolgens op het marktplein werden geconsumeerd moesten we tussen komen. Het café werd gesloten en er werd een pv opgesteld”.

Uitbater Herman Smets hangt een serieuze sanctie boven het hoofd en die reageert een beetje ontgoocheld. “De bedoeling was om dit weekend een take-away te organiseren. We serveerden voordien al croque-monsieurs en pasta en we hadden nu ook stoofvlees in de aanbieding. Ons opzet is trouwens altijd geweest om er een take-away zaak van te maken”, zegt hij.

Fout gemaakt

Smets geeft ook toe dat er een fout werd gemaakt maar benadrukt dat dit niet het opzet was. “Ik was zelf niet aanwezig maar blijkbaar hebben een aantal mensen alleen maar drank besteld en geen eten. Dat is fout en dat weten wij ook. Het was nooit de bedoeling om illegaal een café open te doen”, zegt de zaakvoerder die niemand iets kwalijk neemt. “De mensen die aanwezig waren zijn zeer bekwame vakmannen en ze hebben hier een fout gemaakt. Het kan iedereen gebeuren maar natuurlijk betreuren we dit”.

Smets verwacht zich alvast aan een telefoontje van de burgemeester of de betrokken schepen en kan het voorval alleen betreuren. “Je probeert iets en dan gebeurt dit. Jammer, want we hebben nooit de veiligheidsmaatregelen willen omzeilen”, besluit de zaakvoerder. De betrokken schepen vindt dat de politie gewoon zijn werk deed. “Iedereen is gelijk voor de wet en we moeten de maatregelen echt respecteren”, besluit Maurits Vande Reyden.