Politie patrouilleert tegen gauwdiefstallen Kristien Bollen

24 oktober 2019

12u58 0

Nadat er regelmatig gauwdiefstallen gebeurden op woensdagvoormiddag op de markt in Diest en in de aanpalende winkels, zette politie bijzondere toezichtspatrouilles in. Zij moedigden potentiële slachtoffers aan om hun handtassen beter onder toezicht te houden en zij controleerden enkele personen die zich verdacht gedroegen. Agenten konden geen verdachten oppakken maar de voorbije twee weken werden ook geen gelijkaardige feiten meer vastgesteld. In de toekomst zal politie dergelijke controles herhalen.