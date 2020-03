Politie op pad met stok: “Mensen moeten afstand houden” Kristien Bollen

13u19 25 Diest Opmerkelijk beeld deze voormiddag tijdens de wekelijkse markt in het centrum van Diest. Buiten het feit dat er alleen voedselkramen aanwezig waren, kon je ook enkele agenten tussen het weinige volk bespeuren. De agenten hadden bovendien een stok van anderhalve meter mee op pad.

Zoals gezegd kwamen er dus héél weinig bezoekers naar de wekelijkse markt in Diest. Wie wel paraat stonden waren twee agenten, jawel hoor, met een stok. Een gek beeld, toch? “De mensen houden tijdens het wandelen op straat op het eerste gezicht wel voldoende afstand”, klinkt het bij de agenten. “Toch merken we dat ze snel in hun oude gewoontes hervallen. Bijvoorbeeld wanneer ze aan een kraam aanschuiven of met elkaar beginnen te praten. Vooral op zo'n momenten houden ze onvoldoende afstand van elkaar. Anderhalve meter wordt aangeraden. En eigenlijk is dat meer dan we denken. Daarom hebben we deze stokken mee op pad genomen om mensen te laten zien wat anderhalve meter echt is. Het ziet er misschien bizar uit, maar het helpt.”

Deze actie van de agenten is puur sensibiliserend, er werd niemand op de bon gezwierd.