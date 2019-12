Politie neemt wagen van bestuurder zonder verzekering in beslag Kristien Bollen

06 december 2019

19u29 0

Op de Reppelsebaan in Diest haalde politie donderdag rond 18.30 uur een bestuurder uit het verkeer. De 40-jarige man uit Diest bleek een voertuig te besturen doch was niet meer in het bezit van een geldig rijbewijs. Zijn voertuig werd op last van het Leuvense parket voor onbepaalde duur geïmmobiliseerd.