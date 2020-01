Politie neemt wagen met twee verschillende nummerplaten in beslag Kristien Bollen

06 januari 2020

18u45 2

In de Leuvensestraat in Diest trof politie zondagvoormiddag rond 10.30 uur een geparkeerd voertuig aan met twee verschillende nummerplaten. Het voertuig werd in beslag genomen en getakeld door de agenten. Dit omwille van het vermoeden van niet verzekering.