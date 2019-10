Politie neemt wagen in beslag van bestuurder zonder rijbewijs Kristien Bollen

16 oktober 2019

Op het St.-Hubertusplein in Diest haalde politie Demerdal-DSZ dinsdagochtend rond 8 uur een bestuurder uit het verkeer. De 63-jarige man uit Diest bleek te rijden ondanks het feit dat hij een rijverbod had. Zijn voertuig werd in opdracht van het parket te Leuven geïmmobiliseerd voor onbepaalde duur.