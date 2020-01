Politie neemt wagen in beslag van bestuurder zonder rijbewijs Kristien Bollen

10 januari 2020

12u13 0

Op de Hasseltsestraat in Diest haalde politie donderdag rond 13 uur een bestuurder uit het verkeer. De 35-jarige man uit Nieuwerkerken beschikte niet over een geldig rijbewijs. In opdracht van de parketmagistraat werd zijn voertuig voor onbepaalde duur geïmmobiliseerd.