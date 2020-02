Politie neemt bromfiets van 16-jarige zonder rijbewijs of verzekering in beslag Kristien Bollen

06 februari 2020

11u27

In de Overstraat in Diest controleerde politie woensdagvoormiddag rond 11.30 uur een bromfietser. De 16-jarige man uit Diest, kon geen rijbewijs voorleggen en de bromfiets was niet ingeschreven en niet verzekerd. De bromfiets werd in opdracht van het parket van Leuven geïmmobiliseerd.