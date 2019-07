Politie laat wagens takelen en haalt twee bromfietsen uit verkeer Kristien Bollen

22 juli 2019

In de onmiddellijke buurt van een rommelmarkt in de Kluisbergstraat in Diest werden zondag een aantal voertuigen geverbaliseerd en getakeld. De bestuurders achtten het noodzakelijk om hun voertuig op een fietspad achter te laten.

In de loop van de dag werden verschillende bromfietsers gecontroleerd, twee bromfietsen werden uit het verkeer gehouden: één bestuurder was niet in het bezit van een rijbewijs en van één bromfiets werd de maximale snelheid opgevoerd.