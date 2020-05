Politie laat onverzekerde wagen takelen Kristien Bollen

27 mei 2020

12u20 1

De politiediensten werden dinsdag rond 20 uur in kennis gesteld van een verdacht voertuig op de Omer Vanaudenhovelaan in Diest. Op het voertuig hingen enkel reproductie-kentekenplaten. Het voertuig werd getakeld omdat het niet beschikte over een geldige verzekering.