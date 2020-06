Politie klist 23 snelheidsovertreders Kristien Bollen

04 juni 2020

Politie Demerdal-DSZ hield donderdag in de loop van de namiddag snelheidscontroles op enkele locaties in Diest. In de Webbekomstraat werden 141 voertuigen werden gecontroleerd, 8 van hen waren in overtreding. Op de Nieuwe Dijkstraat in Schaffen reden 13 van de 136 gecontroleerde bestuurders te snel en in de Hezestraat bleken 2 van de 116 bestuurders zich niet aan de maximumsnelheid te houden.