Politie kan dronken bestuurder die tweemaal vlucht na aanrijding thuis vatten

22 juni 2020

Politie Demerdal-DSZ werd zaterdag rond 16.30 uur in kennis gesteld van een verkeersongeval met stoffelijke schade en vluchtmisdrijf op de Steineweg te Diest. Even later kwam er een bijkomende melding van een tweede verkeersongeval met vluchtmisdrijf op de Leuvensesteenweg te Diest. Beide verkeersongevallen bleken veroorzaakt te zijn door dezelfde bestuurder. De 45-jarige man uit Diest werd op zijn thuisadres aangetroffen. Hij legde een positieve ademtest (alcohol) af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.