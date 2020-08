Politie houdt grote controleactie in samenwerking met verschillende diensten Kristien Bollen

28 augustus 2020

18u16 2 Diest De politie heeft donderdag samen met de VSI (Dienst vreemdelingenzaken), het RSVZ (Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen), het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen ) en de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) een grootscheepse controleactie gehouden.

Op de Mannenberg in Scherpenheuvel-Zichem werden 46 voertuigen gecontroleerd. Eén man die illegaal in het land is werd bestuurlijk aangehouden. Hij kreeg van de Dienst Vreemdelingenzaken het bevel om het grondgebied te verlaten. Door de VSI werd er tevens een proces-verbaal opgemaakt inzake illegale tewerkstelling, alsook een proces-verbaal voor zwartwerk door de RVA. Die laatste stelde tevens nog inbreuken vast inzake deeltijds werken en zwartwerk door een student. Het FAVV stelde tijdens de controle eveneens twee dossiers op met inbreuken inzake voedselveiligheid. De politie stelde nog een proces-verbaal op naar aanleiding van een ongeldig gekeurd voertuig.

Op de Leuvensesteenweg in Diest werden 31 voertuigen gecontroleerd. Het RSVZ stelde een proces-verbaal op inzake zwartwerk. De VSI stelde een proces-verbaal op voor een man uit Ecuador die illegaal aan het werken was. De politie stelde een proces-verbaal van waarschuwing op inzake een keuring die niet in orde was.

Op het Schoonaerde in Diest werden 53 voertuigen gecontroleerd. De RVA stelde twee inbreuken vast inzake deeltijds werken. Drie bestuurders met een aanhangwagen moesten van de politie hun lading correct vastzetten. Zij kwamen er vanaf met een waarschuwing.