Politie heeft handen vol met uitgebroken dieren Kristien Bollen

02 oktober 2020

16u56 2 Diest De politie had donderdag de handen vol met oproepen voor uitgebroken dieren.

Rond 6.30 uur kreeg ze een oproep voor een loslopende hond op de Mannenberg in Scherpenheuvel-Zichem. Ter plaatse was de hond echter al verdwenen. Rond 7.40 uur braken op de Citadellaan in Diest twee pony’s uit een weide. Twee agenten konden de beestjes vangen en begeleiden ze te voet naar het commissariaat , vijfhonderd meter verder. Daar wachtten ze tot dat de eigenaar ze kon komen ophalen. Rond 9 uur liep er een hond los op de Oude Baan in Diest. De politie kon de hond aan zijn baasje bezorgen.

In de Spechtstraat in Scherpenheuvel-Zichem liep rond 16.20 uur een koe rond. De eigenaar kon haar terug in de weide plaatsen. Rond 18.55 uur kreeg politie een oproep voor een loslopend hangbuikzwijn in een bietenveld aan het Groenhof in Scherpenheuvel-Zichem. Er was echter niets meer te zien bij aankomst. In de Willebroekstraat in Diest waren rond 19.20 uur dan weer koeien ontsnapt uit een weide. Bij aankomst van de agenten was de boer al ter plaatse. Bleek dat de batterij van de schrikdraad plat was. Het hangbuikvarken dook later die avond weer op aan de Heuvelweg. Deze keer kon de politie het dier wel vangen. Het werd opgehaald door de Zorghoeve.