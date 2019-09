Politie geeft bromfietser waarschuwing en laat andere bromfiets takelen Kristien Bollen

06 september 2019

13u51 0

Op het Weerstandsplein in Diest controleerde politie Demerdal-DSZ donderdagochtend rond 8 uur elf bromfietsers. Eén bromfiets klasse A haalde op de curvometer 93 km/u. Met de bestuurder reed de bromfiets nog 57 km/u; wat nog te snel is voor een klasse A die maximaal 25km/uur mag halen. Het voertuig werd getakeld. Eén bromfietser kreeg een waarschuwing. Hij kon op zijn gsm een foto tonen van zijn verzekeringsbewijs maar dit was onleesbaar. Hij kreeg tot vandaag de tijd om het eigenlijke verzekeringsbewijs voor te leggen aan de politie.