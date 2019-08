Politie Demerdal trekt acht rijbewijzen meteen in tijdens weekend Kristien Bollen

19 augustus 2019

Op de Halensebaan in Diest haalde politie vrijdagavond rond 19.30 uur een bestuurder uit het verkeer. De 22-jarige man uit Diest legde een positieve ademtest (alcohol) af. Op hetzelfde tijdstip liep op Rode in Scherpenheuvel-Zichem een bestuurder tegen de lamp. De 32-jarige man uit Leuven legde een positieve speekseltest (drugs) af.

Zaterdagochtend rond 1.30 uur werd op de Kattestraat in Scherpenheuvel-Zichem een bestuurder uit het verkeer gehaald. De 55-jarige man uit Aarschot legde een positieve ademtest (alcohol) af. Later legde op Plaats Vondel in Scherpenheuvel-Zichem een 27-jarige vrouw uit Diest een positieve ademtest (alcohol) af. Rond 13 uur legde in de Hortensiastraat in Diest een bestuurder, een 27-jarige man uit Antwerpen, een positieve speekseltest (drugs) af. Zaterdag gebeurde ook nog een ongeval en ook deze bestuurder bleek onder invloed.

Op de Leuvensesteenweg in Diest werd zondagavond rond 21 uur een bestuurder uit het verkeer gehaald. De 38-jarige man uit Kortenaken legde een positieve ademtest (alcohol) af.

Deze ochtend rond 2 uur werd op Diestersteenweg in Diest een bestuurder betrapt. De 46-jarige man uit Bekkevoort legde een positieve ademtest (alcohol) af.

De rijbewijzen van al deze bestuurders werden onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.