Politie Demerdal-DSZ laat wagens bestickeren tegen corona Kristien Bollen

23 maart 2020

De politie van Diest - Scherpenheuvel-Zichem zet volop in om burgers, die noodzakelijk moeten buiten komen, te sensibiliseren om afstand te houden en zo helpen het virus te bestrijden. Vorige week trokken nog agenten naar de wekelijkse markt waar enkel kramen met voeding opgesteld stonden. Deze agenten waren “gewapend” met een plastic stok van anderhalve meter waarmee ze de mensen op voldoende afstand lieten houden. Nu heeft de politie al hun wagens laten bestickeren met de boodschap “Houd afstand” en een tekeningetje waarin duidelijk is dat dit best minimaal anderhalve meter is.