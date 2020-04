Politie controleert op snelheid Geert Mertens

19 april 2020

De politie van de zone Demerdal hield afgelopen weekend op meerdere plaatsen snelheidscontroles met de bemande camera. In totaal werden meer dan 500 voertuigen gecontroleerd. 34 personen reden te snel en ontvangen binnenkort een proces-verbaal. Twee rijbewijzen werden daarbij ingetrokken.

Twee personen reden op de Nieuwe Dijkstraat in Diest respectievelijk 114 en 87 km per uur binnen de bebouwde kom. Ook op Diestsebaan in Diest, Nieuwstraat in Testelt, Nijverheidslaan en Eduard Robeynslaan werden voertuigen gecontroleerd.

Op de Voort in Testelt liep ook nog een bestuurder tegen de lamp die geen autogordel droeg.