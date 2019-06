Politie controleert in buurt van Halve Maan : bestuurders onder invloed en tal van GAS-boetes voor hinderlijk parkeren Kristien Bollen

24 juni 2019

18u10 2 Diest Politie voerde zondag in de loop van de namiddag een verkeerscontrole uit op de toegangswegen naar het provinciedomein de Halve Maan in Diest. In totaal werden die dag 170 mensen gecontroleerd op het rijden onder invloed van alcohol.

Rond 14.30 uur haalde men op de Omer Vanaudenhovenlaan in Diest een bestuurder uit het verkeer. De 44-jarige man uit Aarschot legde een positieve alcoholtest af en zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor de duur van 15 dagen.

Een 66-jarige man uit Tienen legde aan dezelfde halte een positieve alcoholtest af, en zag zijn rijbewijs voor 3 uur ingehouden.

Ter hoogte van de verkeershalte aan de Antwerpsestraat blies een 52-jarige man uit Tessenderlo positief. Hij moest zijn rijbewijs voor 6 uren inleveren.

Omstreeks 18 uur controleerde politie op de Halensebaan in Diest een voertuig. De 33-jarige bestuurder uit Schaarbeek legde een positieve alcoholtest af. Tevens bleek hij niet over een rijbewijs te beschikken, waarna zijn voertuig geïmmobiliseerd werd in opdracht van het parket van Leuven.Bij verdere controle bleek verder dat de bestuurder en zijn gezin, dat bij hem in de wagen zat, illegaal in het land verbleven. Ze werden overgebracht naar het politiehuis voor verder onderzoek maar mochten later op de avond beschikken van de bevoegde instanties.

Daarnaast werden nog 30 GAS-pvs opgesteld voor hinderlijk parkeren in de buurt van de Halve Maan.