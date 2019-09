Politie controleert bij aanvang schooljaar bromfietsen : bromfiets klasse A haalt 91 km/uur Kristien Bollen

03 september 2019

Op de eerste schooldag werden in Diest verschillende bromfietsers aan een controle onderworpen. Bromfietsen waarvan de snelheid is opgedreven, niet verzekerd zijn of niet geldig ingeschreven zijn blijken de bestuurders beschikken meestal niet te beschikken over het vereiste rijbewijs.

De snelheid van 13 bromfietsen werd ter plaatse gecontroleerd op een curvometer ( testbank voor snelheidsmetingen van bromfietsen). Eén bromfiets klasse B (max 45km/uur) werd in beslag genomen alsook twee bromfietsen klasse A (max 25kml/uur). Zes kwamen er met een waarschuwing van af

Een aantal bromfietsers die de controle ‘s ochtends dachten te ontlopen, werden in de namiddag aan de schoolpoort opgewacht door de politie. Eén bromfiets die zogezegd niet meer kon rijden werd overgebracht naar het politiehuis. Daar werd vastgesteld dat er voor een technische onderbreking werd gezorgd. Deze bromfiets klasse A haalde 91km/uur op de testbank.